Di Marzio: "Brown: Mourinho non molla, il Milan non molla. Vediamo quale aereo prenderà e quale sarà la sua destinazione"

Quello di Archie Brown è ormai un “intrigo internazionale”, come l’ha definito Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport durante “Calciomercato – L’Originale”. Il giornalista fa il punto sul terzino conteso da Milan e Fenerbahce:

“Archie Brown, terzino sinistro del Gent sul quale si era mosso il Fenerbahce e aveva chiuso, preparando anche il volo per la Turchia. Il Milan ha spinto tutto ieri e oggi, il giocatore non è partito, è ancora in Belgio e sta decidendo. Mourinho non molla, il Milan non molla: vediamo quale aereo prenderà e quale sarà la sua destinazione”.