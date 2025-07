Via Sportiello, il Milan pensa a Terracciano come vice-Maignan

Si prepara un vero e proprio domino di portieri nella nostra Serie A. Diverse squadre cambieranno estremi difensori in vista della prossima stagione, sia che siano titolari sia che siano riserve. Innanzitutto c’è il Milan che sta lavorando alla risoluzione del contratto di Marco Sportello e quindi perderanno il giocatore a parametro zero. Una volta svincolato il classe 1992 farà il suo ritorno all’Atalanta dove farà il vice di Carnesecchi.

Dal canto loro i rossoneri hanno già individuato un sostituto. Il club di via Aldo Rossi ha già bloccato il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano che andrà così a fare il secondo di Maignan per la prossima stagione. Il calciatore viola sarà quindi l’opzione principale ma non sono escluse anche sorprese dell’ultima ora.

E poi c'è la Cremonese. Il club grigiorosso, neopromosso in Serie A dopo la cavalcata ai playoff e il successo nella finale di ritorno a La Spezia, aveva messo nel mirino Sportiello ma il suo passaggio all'Atalanta ha complicato di fatto i piani del lombardi. La dirigenza però ha cambiato obiettivo puntando un altro ex nerazzurro. Come riportano i colleghi di Sky Sport, si tratta di Pierluigi Gollini della Roma. I due club starebbero trattando e chissà che non possano raggiungere preso l'intesa.