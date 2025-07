Jashari pronto a rompere col Club Brugge, il Milan resta in attesa

vedi letture

Club Brugge, Milan o altrove? Il futuro di Ardon Jashari si deciderà in questo weekend di riflessione. Il Milan, come riferito dal Corriere dello Sport di oggi, ha già stabilito la sua offerta: 37 milioni di euro complessivi, di cui 32 milioni di parte fissa, 3 di bonus facili e 2 di bonus più complessi. Il sodalizio belga, però, continua a fare muro, chiedendo non meno di 40 milioni di euro, con almeno 35 di base fissa. La recente visita a Milano dei dirigenti belgi, che hanno incontrato l'Inter ma non il Milan, ha ribadito la complessità della trattativa.

L'affare, comunque, non è solo una questione di soldi, ma anche di volontà. Per il centrocampista svizzero un trasferimento al Milan rappresenta il sogno di una vita e il primo grande salto della sua promettente carriera. Nelle ultime ore Jashari ha ribadito ai dirigenti del Club Brugge la sua chiara intenzione di lasciare il Belgio per approdare in Italia, specificando di non disposto a restare un altro anno come auspicato dal club.



La situazione è tesa: Jashari non ha partecipato all'amichevole contro il Rakow e non si è ancora allenato con i compagni. La sua convocazione per lunedì è a rischio, ma il Club Brugge si aspetta che rispetti gli obblighi contrattuali. Il Milan, dal canto suo, attenderà ancora qualche giorno prima di valutare alternative. Sul taccuino di Igli Tare restano i nomi di Granit Xhaka e Javi Guerra, ma entrambi sono finiti nel mirino di altri club importanti.