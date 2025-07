Sfumato Brown, per la Gazzetta si complica anche Doué: ampia distanza con lo Strasburgo

Dopo la beffa per Archie Brown, che ha preferito trasferirsi in Turchia al Fenerbahçe, per il Milan resta molto complicata anche la pista che a Guéla Doué, terzino destro dello Strasburgo e fratello di Desiré, stella del PSG. Lo riferisce gazzetta.it che spiega che il club francese continua a sparare alto per il suo esterno difensivo: il Diavolo ha infatti già offerto 15 milioni di euro e si è sentito chiedere il doppio.

La distanza tra le parti è dunque importante e non sarà facile da colmare. Per questo motivo è più che possibile che il Milan decida di cambiare obiettivo e andare su un altro terzino destro: un nome che nelle ultime settimane è stato spesso accostato al club di via Aldo Rossi è per esempio quello di Marc Pubill, giocatore classe 2003 dell'Almeria.