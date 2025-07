Milan, un mese fa le prime indiscrezioni su Jashari

Esattamente un mese fa sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni su Ardon Jashari e il Milan. A riportarle fu Sportitalia. Da quel giorno è iniziata una trattativa infinita che per ora non ha ancora visto il traguardo finale, sempre se ci sarà perchè per ora il Club Brugge continua a fare muro e non lascia andare il centrocampista svizzero.

Il Milan ha già presentato più offerte, l'ultima da circa 37 milioni di euro complessivi. I rossoneri non intendono fare ulteriori rilanci, quindi o i belgi accettano o andranno su un altro obiettivo in mezzo al campo. Jashari, da parte sua, sta spingendo da giorni per il suo trasferimento a Milanello e sembra pronto ad andare anche allo scontro con il Club Brugge. Il tempo però intanto passa e per ora la fumata bianca non si vede.