Sondaggi dalla Saudi Pro League per Adli e Bennacer

Adli, ultima stagione in prestito alla Fiorentina, e Bennacer, ultima parte di stagione in prestito al Marsiglia, sono fuori dal nuovo progetto rossonero di Max Allegri. L'ex Bordeaux, quando tornerà in Italia la prossima settimana, si allenerà con il Milan Futuro: un chiaro segno di come la sua avventura rossonera sia finita. Con Bennacer le misure non sono state così drastiche, ma i segnali sono inequivocabili: Samuele Ricci ha scelto il numero 4 come nuovo numero di maglia, che era proprio dell'algerino.

Stando a quanto riferisce Gianluca di Marzio ci sono stati sondaggi dalla Saudi Pro League per i due centrocampisti in uscita dal Milan: da capire se si arriverà a discorsi più concreti.