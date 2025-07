Mercato, Gazzetta: "Milan, che figuraccia! Si fa soffiare Archie Brown dal Fenerbahçe nella notte"

"Milan, che figuraccia! Si fa soffiare Archie Brown dal Fenerbahçe nella notte": titola così gazzetta.it che spiega che nella notte il Fenerbahçe ha alzato la sua offerta per Archie Brown e lo ha soffiato al Milan che sembrava essere in vantaggio nella corsa al terzino inglese. "Il terzino sinistro del Milan non sarà Archie Brown. L'inglese volerà a Istanbul, destinazione Fenerbahce di José Mourinho, per pochissimi milioni in più rispetto all'offerta rossonera. Una beffa per i piani alti del Milan, che si sono fatti soffiare sotto il naso l'esterno del Gent" scrive la Rosea.

Nelle scorse ore, il Milan aveva provato ad intromettersi nella trattativa tra Brown e il Fenerbahçe, pareggiando l'offerta al Gent e ottenendo la priorità del terzino inglese che fino a ieri sera sembrava più propenso al trasferimento in Italia rispetto a quello in Turchia. Nella notte però è arrivata la svolta, con il club di Istanbul che ha aumentato di molto la proposta di ingaggio dell'inglese che è tornato sui suoi passo e ha detto sì ai turchi.