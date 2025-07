MN - Il Milan batte la concorrenza per Petrone, centravanti classe 2009

Apprende la redazione di MilanNews.it che durante la prossima settimana il Milan Primavera ufficializzerà l'arrivo di Daniele Petrone, promettente centravanti classe 2009 in arrivo dal Benevento. Su di lui c'erano Juventus, Atalanta e Fiorentina, ma i rossoneri sono stati i più convincenti e si assicurano così le prestazioni del giovane attaccante.

Nell'ultima stagione Petrone ha segnato 13 gol nel girone C Under 16 col Benevento, ma l'epilogo non è stato dei migliori: dopo non aver trovato un accordo con il club per il contratto da professionista è stato escluso dalle ultime gare stagionali. Ma ora è pronto a ripartire in rossonero.

di Antonio Vitiello.