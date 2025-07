Romano: "Intrigo Milan-Fenerbahçe per Archie Brown. Chiamata del West Ham a Jashari, ma lui vuole solo i rossoneri"

Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale YouTube, ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan, partendo dalla trattativa con il Gent per Archie Brown: "C'è un intrigo in corso per Archie Brown. Il Milan e il Fenerbahçe hanno entrambe un accordo con il Gent, ora entra in ballo la parte giocatore. Il terzino sa da tempo dell'interesse del Milan, mentre i turchi si sono mossi parecchio nelle ultime ore visti gli ottimi rapporti con i suoi agenti. Il Fenerbahçe accetta di pagare tutte le richieste di Brown e del suo entourage, dunque la sua offerta è economicamente migliore rispetto a quella del Milan. Il giocatore però sogna al Milan e ha dato la priorità ai rossoneri. C'era addirittura un jet privato già pronto a Bruxelles per portare l'inglese ad Istanbul, ma su quell'aereo il giocatore non è mai salito. A quel punto il Milan, che offre meno al giocatore, circa 1,5 milioni di euro a stagione, manda il suo jet privato per Brown, aspettando la sua scelta finale. Il terzino ha dato la sua preferenza al Milan, ma queste operazioni vanno chiuse".

Su Jashari: "C'è stata una chiamata del West Ham ad Ardon Jashari, ma il giocatore svizzero ha ringraziato e declinato l'offerta perchè ha in testa solo il Milan. Il giocatore spinge sempre per trasferirsi in rossonero, ma per ora il Club Brugge non accetta l'offerta del Diavolo".

Su Jackson: "Nicolas Jackson piace tanto al Milan che era stato già vicino a prenderlo dal Villarreal. I costi però al momento sono molto alti perchè il Chelsea lo valuta tanto. Poi nel mercato le cose possono cambiare, ma al momento i costi sono molto alti".