Archie Brown verso il Fenerbahce: raggiunto l'accordo con il Gent

Potrebbe sfumare uno degli obiettivi per il post Theo Hernandez per il Milan: secondo quanto riportato nella notte da Gianluca Di Marzio, infatti, Archie Brown sarebbe vicino al Fenerbahce. Per il terzino sinistro inglese il Gent, proprietaria del cartellino, ha trovato un accordo con il club turco accelerando nelle ultime ore e bruciando così la concorrenza, anche quella rossonera. Dal canto suo il club di via Aldo Rossi non aveva mai avanzato offerte concrete ma solo chiesto informazioni sui costi.

Il Fenerbahce ha anticipato tutti e ora punta di chiudere l'operazione già nella giornata di oggi. Un colpo abbastanza duro per il mercato rossonero che, dopo il muro del Club Brugge di Jashari, vede anche un altro degli obiettivi molto vicino a poter sfumare. Con l'ufficialità di Theo Hernandez all'Al Hilal, arrivata nel pomeriggio di ieri, il Milan si trova a dover cercare quanto prima un rinforzo sulla fascia sinistra, senza dimenticare anche la banda opposta che al momento conta il solo Jimenez, considerato che Royal è in vendita.