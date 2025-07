Pulisic è già carico per la nuova stagione: "Che bello essere tornato!"

La stagione del Milan continua a prender sempre più forma. Passano i giorni a Milanello, tra allenamenti, sorrisi e momenti di squadra da vivere tutti insieme. E' la nuova legge di Allegri: al primo posto il bene del gruppo, del Milan.

Dopo aver passato le vacanze in USA, a Milanello si è rivisto anche Christian Pulisic, protagonista di una super stagione in rossonero con 17 gol e 10 assist tra campionato e Coppa. Per Allegri, Chris sarà l'ennesima freccia in un arco piena di qualità lì davanti.

Pulisic così su IG

Il post Instagram di Pulisic non lascia spazio ad altre considerazioni: l'americano è tornato e non vede l'ora di poter scendere di nuovo in campo con la squadra.