Simani, ex compagno di Jasari al Lucerna: "Nel giro di sei mesi divenne prima un titolarissimo e poi capitano”

Denis Simani, ex compagno di squadra al Lucerna di Ardon Jashari e oggi difensore del Vaduz, ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport sul centrocampista svizzero del Club Brugge che è nel mirino del Milan: "Quando entrò in spogliatoio da noi aveva forse diciott’anni, venne anche in ritiro. Ma era piccolino, stava per le sue, io però lo presi in simpatia. Ricordo che venne scartato e che quando tornò da noi era diverso. Nel giro di sei mesi divenne prima un titolarissimo e poi capitano”.

Questi i numeri di Jashari nella stagione 2024-2025 con la maglia del Club Brugge:

PRESENZE JUPILER PRO LEAGUE: 25

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 11

PRESENZE PRO LEAGUE PLAY-OFF: 10

PRESENZE CROKY CUP: 6

PRESENZE TOTALI: 52

MINUTI IN CAMPO: 4132'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 6