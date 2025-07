Milan, Modric atteso il 4 agosto a Milanello per iniziare gli allenamenti con il gruppo rossonero

Luka Modric, che arriverà a parametro zero dal Real Madrid, sarà a Milano all'inizio della prossima settimana: il centrocampista croato si sottoporrà alle visite mediche di rito e poi firmerà un contatto annuale con opzione per un'altra stagione con il Milan da 3,5 milioni di euro più bonus. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che il giocatore partirà per le meritate vacanze (quest'anno con il Real ha giocato 63 partite!) e si rivedrà in Italia il 4 agosto quando è atteso a Milanello per iniziare ad allenarsi con i nuovi compagni di squadra agli ordini di Massimiliano Allegri.

Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club, Luka Modric ha voluto salutare il Real Madrid: "È difficile dirlo, ma sono emozioni contrastanti. Un'epoca indimenticabile, gloriosa e vittoriosa è giunta al termine. Quello che ho vissuto mi riempie di gioia ancora maggiore. Ricordare tutto quello che ho realizzato qui mi rende molto felice, anche se ormai è finito. Al Real Madrid sono cresciuto come giocatore e come persona. Il Real Madrid mi ha dato tutto nel calcio, e per questo gli sarò grato per tutta la vita. Sarò sempre un tifoso del Real Madrid. È stato un lungo viaggio, ma indimenticabile. Sono cresciuto molto come giocatore e come persona. Ho un'altra casa lontano da casa, perché Madrid e la Spagna sono come la mia seconda casa. Sono molto felice e sicuro che col tempo diventerò ancora più consapevole di ciò che ho realizzato, perché avrò bisogno di un po' di tempo per riassumere tutte le emozioni e tutto ciò che ho realizzato qui".