Chieffo sul ruolo di Jashari: "All’inizio faceva il trequartista, io l'ho spostato mezzala. Ora sa fare anche il play"

Sandro Chieffo, una vita da factotum nel settore giovanile del Lucerna (da quest’anno è al Grasshopper), conosce molto bene Ardon Jashari, centrocampista ora del Club Brugge che piace moltissimo al Milan. Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Chieffo ha parlato così del giocatore svizzero che ha allenatore pr quattro anni, dai 16 ai 20: "Sapevo che sarebbe arrivato, gli servivano solo un po’ di fiducia e tempo. Quando venne scartato, effettivamente non era ancora pronto. Gli mancava uno step, una volta fatto quello è esploso. Le dico che è pronto per il Milan e per i top club europei. Al primo anno è diventato il miglior giocatore del campionato belga, può ripetersi anche in Italia. È uno che ti stupisce per come si trasforma. Fuori è timido, schivo. Ma in campo diventa un leader, vuole responsabilità, richiama i compagni, è ovunque. E poi sa adattarsi. Sono qualità difficili da trovare in Europa in un ragazzo di 22 anni.

Ruolo? All’inizio faceva il trequartista, era leggerino e un po' distratto, si perdeva per il campo. Io un giorno gli proposi ‘perché oggi non fai la mezzala?’. Lui non era convintissimo, ma mi ascoltò. Da lì in poi è cresciuto a vista d’occhio. Oggi a centrocampo può giocare ovunque: è una mezzala, ma sa fare pure il play.

Carattere timido? All’inizio era un po’ così, anche quando veniva in ufficio per una chiacchierata, bussava quasi con timore. Poi con il tempo è uscito fuori. E anche in mezzo al campo si è visto. Non soffrirebbe San Siro, ha imparato a gestire i grandi palcoscenici. In questo il Bruges è stata un’ottima palestra, ma ancora prima noi lo abbiamo preparato a questo".