Theo e l'addio al veleno di Theo al Milan. Ravelli: "C’è modo e modo di salutarsi. Muller e Modric..."

Theo e l'addio al veleno al Milan. Ravelli: "C'è modo e modo di salutarsi. Muller e Modric..."

Arianna Ravelli, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha commentato così l'addio di Theo Hernandez al Milan: "C’è modo e modo di dirsi addio. Se non si è riconoscenti al club dove si sono raggiunti i migliori successi professionali si può anche scegliere il silenzio, magari non proprio autentico, come quello di Simone Inzaghi (che Theo ritroverà all’Al Hilal) che se n’è andato dall’Inter fingendo di aver deciso dopo la fine della stagione ma senza fiatare, o anche Thomas Muller che pur essendo stato scaricato come un ferro vecchio dal Bayern non ha detto mezza parola fuori posto.

E sì che Theo aveva appena visto uno che al Milan sta per arrivare, un certo Luka Modric, salutare il Real Madrid con tutta un’altra eleganza pur in seguito a una sconfitta per 4-0 che si è trasformata in un pasillo de honor ("È stato un viaggio indimenticabile", la frase meno carina del croato), oppure ancora andare a leggere come De Bruyne si è lasciato con il Manchester City (certo, entrambi hanno rappresentato molto di più per i rispettivi club: e viene da chiedersi se, qualche volta, i vari significati della parola valore non vadano di pari passo)".