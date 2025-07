Non è arrivato a conclusione il tentativo del Galatasaray di prendere Osimhen dal Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 10 LUG - Non è arrivato a conclusione il tentativo del Galatasaray di prendere Osimhen dal Napoli. Il club turco è in Italia ma, da quanto si apprende, non ha portato le garanzie bancarie necessarie per chiedere la dilazione del pagamento dei 75 milioni di euro stabiliti dalla clausola di rescissione dell'attaccante nigeriano con il Napoli. Il Galatasaray ha chiesto di allungare il pagamento su rate di cinque anni ma, al di là del fatto che il pagamento può essere dilazionato per il Napoli in due anni, non ha fornito le garanzie bancarie che rassicurano il club azzurro sulla certezza di incassare i soldi. La clausola di rescissone scade domani e quindi il club azzurro può anche decidere di alzare o abbassare il prezzo o anche tenere i 75 milioni di valutazione. I dirigenti del Galatasaray restano però in Italia e anche domani proveranno a riprendere la trattativa per far restare Osimhen a Istanbul dopo la stagione giocata in prestito dal Napoli.

Oggi sulla trattativa c'è stato un commento del presidente del Galatasaray, Dursun Ozbek, alla stampa turca: "Tutto al Galatasaray sta procedendo nei limiti del possibile. Non abbiamo mai fatto, e non faremo mai, alcuna mossa che possa mettere il Galatasaray in difficoltà finanziarie. Questo vale anche per il potenziale trasferimento di Osimhen". (ANSA).