Non solo Emerson Royal: il Betis si è informato anche per Chukwueze

Non è un mistero che il Betis Siviglia stia provando a riportare Emerson Royal in Andalusia. Il club spagnolo, come riferisce questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, continua ad insistere per il terzino, ma si sarebbe informato anche per un altro giocatore del Milan: si tratta di Samuel Chukwueze.

In questo mercato estivo, il Milan dovrà piazzare diversi esuberi: Bennacer e Adli, per esempio, hanno richieste dall'Arabia Saudita. Una squadra va poi cercata e trovata anche per Musah, Okafor, Pobega e Colombo che hanno comunque iniziato la preparazione a Milanello agli ordini di Max Allegri. Chi non fa invece parte del progetto tecnico del Diavolo sono Vasquez e Lazetic, i quali domani, come Adli, inizieranno gli allenamenti a Milanello con il Milan Futuro.