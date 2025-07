Mercato Milan, Gazzetta: "Jashari, oggi possibile rottura col Bruges. Doué, Tare insiste"

"Jashari, oggi possibile rottura col Bruges. Doué, Tare insiste": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al mercato del Milan che non molla la presa per Ardon Jashari, grande obiettivo del Diavolo per il centrocampo. Il giocatore svizzero sta spingendo da tempo perchè vuole trasferirsi a tutti i costi a Milanello e oggi potrebbe arrivare alla rottura con il Club Brugge: oggi è infatti in programma la ripresa degli allenamenti della formazione belga. Jashari si presenterà? Lo scopriremo nelle prossime ore.

Intanto il ds milanista Igli Tare insiste per Guela Doué, terzino destro dello Strasburgo per il quale il Milan già presentato due offerte, una da 15 milioni di euro e una di poco più alta. Per ora i francesi fanno muro e pretendono qualcosa in più dai rossoneri che intanto guardano anche altri profili, come Marc Pubill dell'Almeria.