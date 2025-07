Modric al Milan, il CorSport in prima pagina: "Benvenuto, Picasso"

"Benvenuto, Picasso": così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport, riguardo all'ufficialità dell'ingaggio di Modric da parte del Milan. Standing ovation per l'arrivo del croato a Milano: porta 34 trofei e 1 Pallone d'Oro. Luka scalda il Milan: "Ho voglia di sfide". Visite e firma: l'ex Real si è legato fino al 2026. Opzione di rinnovo e maglia numero 14. Tare lavora su Jashari e Fran Garcia.

Queste le sue parole dopo la firma del contratto ai canali ufficiali del club rossonero: "Sono molto felice di essere qui, in un grande Club come il Milan. Non vedo l'ora di vedervi tutti a San Siro. Speriamo di rendervi felici e di regalarvi tanti bei momenti quest'anno per rendervi orgogliosi di noi e celebrare nmolte vittorie insieme. Forza Milan".