Jashari, oggi la ripresa degli allenamenti con il Club Brugge: lo svizzero si presenterà?

Oggi potrebbe essere una giornata importante per il futuro di Ardon Jashari, centrocampista del Club Brugge che da tempo sta spingendo per trasferirsi al Milan: è infatti in programma la ripresa degli allenamenti della squadra belga e c'è grande curiosità per vedere se lo svizzero si presenterà o meno. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport. Il Milan confida molto nella ferma volontà del giocatore, che vuole solo il Diavolo, per sbloccare la trattativa con il Club Brugge che per il momento continua a fare muro.

Questi i numeri di Jashari nella stagione 2024-2025 con la maglia del Club Brugge:

PRESENZE JUPILER PRO LEAGUE: 25

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 11

PRESENZE PRO LEAGUE PLAY-OFF: 10

PRESENZE CROKY CUP: 6

PRESENZE TOTALI: 52

MINUTI IN CAMPO: 4132'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 6