Repubblica: "Torna un Pallone d'Oro. Modric sceglie il Milan"

"Torna un Pallone d'Oro. Modric sceglie il Milan" scrive quest'oggi La Repubblica in prima pagina soffermandosi sulla firma, ufficiale da ieri, di Luka Modric con il Real Madrid. Terminata l'esperienza al Mondiale per Club con i Blancos, il campione croato è arrivato in Italia. Visite mediche e firma sul nuovo contratto con i rossoneri. Ora le ferie, poi l'inizio ufficiale della nuova avventura agli ordini di Max Allegri.

L'ex stella del Real Madrid è stato accolto da decine di tifosi rossoneri che acclamavano il suo nome ed è entrato nella struttura salutando i presenti. "Ciao a tutti, sono appena atterrato a Milano e sono molto contento di essere qui per iniziare un nuovo capitolo della mia carriera. Un grande abbraccio a tutti!" le sue prime parole da giocatore rossonero.

Torna un Pallone d'Oro nel nostro campionato. Un innesto che consente alla Serie A di accogliere finalmente un vincitore del Pallone d'Oro, a quattro anni dalla presenza dell'ultimo interprete in grado di raggiungere questo risultato, ovvero Cristiano Ronaldo.