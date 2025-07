Tuttosport sul mercato del Milan: "Jashari, sabato l’ultima campana"

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Jashari, sabato l’ultima campana". Dopo Ricci e Modric, i rossoneri vogliono chiudere un altro colpo in mezzo al campo. Da settimane va avanti la trattativa con il Club Brugge per Ardon Jashari, ma per il momento la fumata bianca non arriva. Oggi lo svizzero dovrebbe riprendere gli allenamenti con i belgi, da capire se si presenterà o meno.

Il Milan resta sempre in attesa della risposta ufficiale della società di Bruges alla sua ultima offerta: 32,5 milioni di euro di base fissa più bonus per arrivare a 37 milioni. In via Aldo Rossi non intendono fare ulteriori rilanci e sperano di avere il prima possibile il via libera del Club Brugge, magari prima di sabato quando è in programma la partenza del Milan per la tournée in Asia e Australia. Altrimenti, i rossoneri sono pronti ad abbandonare la pista Jashari, che intanto ha detto no a West Ham e Nottingham Forest, e andare su un altro profilo come Javi Guerra del Valencia.