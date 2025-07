Il CorSera titola: "Modric, parole da leader"

L'edizione odierna del Corriere della Sera apre così le sue pagine sportive: "Modric, parole da leader". Luka Modric è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Queste le sue prime parole: "Sono felice di essere qui, mi aspettano grandi sfide. Sono molto contento di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera. Perché il Milan? Perché è un grande club". Nonostante i quasi 40 anni (li compirà a settembre), in via Aldo Rossi sono convinti che al Diavolo mancava un trascinatore come lui.

Anche Massimiliano Allegri, che in campo lo potrà utilizzare come jolly in mezzo al campo visto che può fare tranquillamente sia la mezzala che il regista davanti alla difesa, è consapevole che la sua leadership, la sua mentalità vincente e la sua esperienza potranno essere molto preziose all'interno dello spogliatoio milanista.