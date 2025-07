Milan, 35 milioni per i due terzini: a sinistra il primo nome in lista è Gutierrez, a destra Pubill

Non sarà facile, ma il Milan è al lavoro per chiudere già questa settimana i due terzini che mancano in rosa. La speranza del ds Igli Tare è quella di metterli a disposizione di Max Allegri prima delle partenza per Singapore, in programma sabato. Lo riporta stamattina Repubblica che aggiunge che a sinistra il primo nome in lista è Miguel Gutierrez del Girona, mentre a destra il preferito è Pubill dell’Almeria. Il budget per entrambi non dovrebbe superare i 35 milioni di euro.

In merito agli obiettivi di mercato del Milan, qualche settimana fa il ds Igli Tare, durante l'incontro con la stampa nella sede milanista di via Aldo Rossi, ha spiegato: "Stiamo valutando l'intervento anche di un altro giocatore a centrocampo insieme a un attaccante. Prenderemo un terzino destro e un terzino sinistro. Nel caso di una cessione interverremo anche sulle ali e in difesa centrale. Stesso discorso per gli esterni d'attacco. Noi dobbiamo essere concentrati a fare il meglio possibile per la squadra ed essere protagonisti”.