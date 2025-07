Ramazzotti: "lI nome di Vlahovic, se dovessero verificarsi determinate condizioni economiche, resta in alto nella lista delle preferenze del Milan"

vedi letture

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Dusan Vlahovic: "Le priorità restano quelle di individuare due terzini titolari e di chiudere l’operazione Jashari, ma il Milan non ha accantonato la pratica relativa all’attaccante... da Milan, un uomo d’area da una quindicina di gol che entri in concorrenza con Gimenez per la maglia da titolare. E il nome di Dusan Vlahovic, se dovessero verificarsi determinate condizioni economiche, resta in alto nella lista delle preferenze rossonere. Perché il serbo ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e perché le possibilità che lasci Torino questa estate, piuttosto che vivere altri mesi da separato in casa, possono impennarsi da un momento all’altro".

LE ULTIME SU VLAHOVIC AL MILAN

Le priorità al momento sembrano essere altre (i due terzini e Jashari), ma il Milan sta continuando a lavorare sul mercato anche per trovare un nuovo centravanti che possa giocarsi il posto con Santiago Gimenez. E uno dei nomi in cima alla lista dei dirigenti del Diavolo è sicuramente quello di Dusan Vlahovic, attaccante che ha un contratto in scadenza con la Juventus il 30 giugno 2026. Con il rinnovo che è praticamente impossibile, ci sono dunque ottime chance che lasci il club bianconero durante questo mercato estivo. Attenzione però alle questioni economiche perchè il Milan non intende fare un investimento importante per averlo e perché uno stipendio in doppia cifra (attualmente guadagna 12 milioni di euro) è impensabile. Sono due le condizioni che chiede il club di via Aldo Rossi: primo che Vlahovic si svincoli dalla Juve o al massimo vada via a prezzo di saldo, secondo che accetti un ingaggio dimezzato al quale aggiungere poi dei bonus legati alla vittoria dello Scudetto e della classifica cannonieri della Serie A. Al momento i tempi non sono ancora maturi per questa operazione, ma tra qualche settimana le condizioni potrebbero essere diversi e i margini di manovra maggiori.