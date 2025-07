Ds Lecce su Camarda: "lI Milan cerca un club come il nostro che valorizza i giovani. Bonus solo un modo per cercare di ottimizzare il nostro lavoro sul calciatore"

Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, si è così espresso in conferenza su Francesco Camarda.

Il direttore sportivo Stefano Trinchera introduce la conferenza stampa.

"Lo conoscete bene, è uno dei giovani talenti del calcio italiano ed internazionale. E' considerato un ragazzo di grande prospettiva futura, ha il record in Serie A come più giovane ad aver esordito. Ha qualità importanti, non va caricato di responsabilità perché ha la testa sulle spalle. Ha tutto per fare bene da noi. E' una sfida che abbiamo sposato entrambi, nonostante lui avesse diverse richieste. Sa come lavoriamo a Lecce, sa quanto puntiamo sui giovani e quanto li valorizziamo. Questo è uno dei motivi per cui ci ha scelto. Il futuro è nelle sue mani, crediamo di aver fatto la scelta giusta. Arriva a Lecce uno dei giovani più talentuosi del panorama internazionale".

Il contratto con i bonus a presenze e gol può mettere in difficoltà Di Francesco?

"Non entriamo nel merito dei numeri. Cerchiamo solitamente di prendere giocatori a titolo definitivo. Alcune volte facciamo delle eccezioni, Camarda è una di queste. Noi cerchiamo di ottimizzare la valorizzazione di un giovane di questa caratura. Noi valorizziamo il giocatore, il Milan cerca un club come il nostro che valorizza i giovani. Non guardiamo i bonus, è solo un modo per cercare di ottimizzare il nostro lavoro sul calciatore".

La scelta di Camarda è stata condivisa con Di Francesco?

"Assolutamente sì. Avevamo necessità di prendere un calciatore con queste caratteristiche, il mister si è allenato con noi perché aveva una conoscenza approfondita di lui. Eravamo tutti d'accordo, Camarda ha le caratteristiche giuste per il nostro giusto".

Sentite responsabilità nei confronti del Milan?

"Quando facciamo le scelte pensiamo solo che chi viene a Lecce deve contribuire alla causa. Pensiamo che Camarda non sia un giovane come tanti altri. E' pronto per essere protagonista nella nostra squadra. Ha la testa sulle spalle, supportato da una famiglia che abbiamo conosciuto e che vivrà a Lecce con lui. Può essere già un punto di riferimento. Noi non guardiamo l'età, la qualità non ha età".