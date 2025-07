Chi sarà l'erede di Theo? Milan e United seguono Estupinan

Theo Hernandez ha ormai salutato il Milan ma il club rossonero non ha ancora trovato un sostituto. I rossoneri ci hanno provato per Archie Brown ma il calciatore inglese, dopo una trattativa testa a testa, ha optato per trasferirsi in Turchia al Fenerbahce che gli ha offerto un contratto più oneroso e remunerativo. E così, a Milanello, il nuovo tecnico Massimiliano Allegri rimane ancora orfano di un esterno difensivo a sinistra come anche sulla fascia opposta.

La dirigenza rossonera spulcia la sua lista di nomi e spunta fuori il nome di Pervis Estupinan, terzino sinistro del Brighton e dell'Ecuador classe 1998. L'interesse viene riportato dal collega Ben Jacobs, corrispondente di GiveMeSport, che riferisce del gradimento di Milan e Manchester United. In particolare i Red Devils avrebbero già preso contatti con l'entourage del calciatore sudamericano. Il Brighton, dal canto suo, sarebbe aperto alla cessione dal momento che dal mercato è già arrivato Maxim De Cuyper dal Club Brugge, per inciso un altro dei nomi favoriti dal Milan.