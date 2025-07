Nava alla Cremonese a titolo definitivo: c'è una percentuale sulla rivendita

vedi letture

Non solo Marco Sportiello, anche un altro portiere potrebbe lasciare il Milan nelle prossime ore. Si tratta di Lapo Nava, estremo difensore classe 2004 che da diverse stagioni è aggregato alla prima squadra e che nell'ultima stagione ha difeso i pali del Milan Futuro in Serie C. Il calciatore cresciuto nel settore giovanile del Diavolo, secondo quanto viene riportato da Gianluca Di Marzio, è pronto a trasferirsi a titolo definitivo alla Cremonese, squadra neopromossa alla ricerca del portiere.

La squadra grigiorossa acquisterà il portiere rossonero e il Milan si garantirà una percentuale sulla futura rivendita. Nava lascerà il Milan dopo aver collezionato l'esordio in Serie A nell'ultima gara della stagione 2023/2024 e dopo aver giocato 20 partite in Serie C nell'ultimo anno. Il figlio d'arte era stato protagonista con il Milan Primavera, in particolare nella prima delle due cavalcate in Youth League che terminò in semifinale contro l'Hajduk Spalato.