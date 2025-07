MN - Pasotto: "Ci fanno capire che sull'attaccante la spesa sarà più ingente. E io aggiungo: ci mancherebbe"

Marco Pasotto, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato in esclusiva per MilanNews.it sui temi caldi di casa Milan, a cominciare dall'ufficialità di Luka Modric fino ad arrivare alle ultime notizie di calciomercato.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Si sta risparmiando per l'attaccante?

"Ci fanno capire che sull'attaccante la spesa sarà più ingente. E io aggiungo: ci mancherebbe, considerando gli introiti dalle cessioni al netto dei mancati ricavi dalla Champions. Un buon acquisto per la punta lo faranno, ce lo aspettiamo".

LE ULTIME SULLA PUNTA

Le priorità al momento sembrano essere altre (i due terzini e Jashari), ma il Milan sta continuando a lavorare sul mercato anche per trovare un nuovo centravanti che possa giocarsi il posto con Santiago Gimenez. E uno dei nomi in cima alla lista dei dirigenti del Diavolo è sicuramente quello di Dusan Vlahovic, attaccante che ha un contratto in scadenza con la Juventus il 30 giugno 2026. Con il rinnovo che è praticamente impossibile, ci sono dunque ottime chance che lasci il club bianconero durante questo mercato estivo.

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il serbo non è l'unica opzione visto che il Milan tiene d'occhio anche Victor Boniface del Bayer Leverkusen e Nicolas Jackson del Chelsea, ma sicuramente è quella più "facile" da raggiungere. Dopo un'esperienza con parecchi alti e bassi alla Juventus, Vlahovic vuole una grande piazza da cui ripartire e il Diavolo di Max Allegri, con cui ha un ottimo feeling dopo gli anni insieme in bianconero, potrebbe essere il posto giusto per farlo. Attenzione però alle questioni economiche perchè il Milan non intende fare un investimento importante per averlo e perché uno stipendio in doppia cifra (attualmente guadagna 12 milioni di euro) è impensabile. Sono due le condizioni che chiede il club di via Aldo Rossi: primo che Vlahovic si svincoli dalla Juve o al massimo vada via a prezzo di saldo, secondo che accetti un ingaggio dimezzato al quale aggiungere poi dei bonus legati alla vittoria dello Scudetto e della classifica cannonieri della Serie A. Al momento i tempi non sono ancora maturi per questa operazione, ma tra qualche settimana le condizioni potrebbero essere diversi e i margini di manovra maggiori.