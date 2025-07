Moretto: "Doué al Milan pista molto complicata anche per colpa del Chelsea"

Matteo Moretto ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

Su Fran Garcia: "E' un nome uscito dalla Spagna e posso confermare che il Milan ha chiesto informazioni per Fran Garcia che potrebbe colmare il vuoto lasciato da Theo Hernandez. Il rapporto ottimo tra Milan e Real potrebbe favorire l'operazione, ma mi dicono che ad oggi non ci sono stati contatti approfonditi e non c'è una vera trattativa perchè il Milan si è limitato per ora solo a chiedere informazioni per capire se Fran Garcia può davvero partire oppure no. Non è ancora chiaro se il Real lo lascerà partire anche dopo l'acuisto di Carreras dal Benfica".

Su Doué: "Vi confermo le grandi difficoltà che ci sono per arrivare a Doué perchè c'è un'ampia distanza sulla valutazione del giocatore. E poi c'è anche un rapporto complesso con il Chelsea per quello che è successo con Maignan. Ricordiamo che c'è il Chelsea dietro allo Strasburgo, quindi anche per questo questo affare è davvero molto complicato".