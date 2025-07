MN - Pasotto: "Continuano ad arrivarci risconti che ci dicono che il Bruges sia sereno, ma è un problema grosso che la volontà di Jashari sia quella di andarsene"

vedi letture

Marco Pasotto, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato in esclusiva per MilanNews.it sui temi caldi di casa Milan, a cominciare dall'ufficialità di Luka Modric fino ad arrivare alle ultime notizie di calciomercato.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Il problema ce lo poniamo dando in campo Jashari...

"Il Bruges si conferma avversario ostico. Continuano ad arrivarci risconti che ci dicono che il Bruges sia sereno, tra virgolette, ma è un problema grosso che la volontà del giocatore sia quella di andarsene. Loro sono convinti che in qualche modo sistemeranno le cose con Jashari... Dal Bruges ritengono che sia un problema del Milan e non loro, un po' superficialmente secondo me. Conoscendo come si muove il Milan in questi casi, la distanza tra richiesta e offerta non è minima".

LE ULTIME DAL BRUGES

Ardon Jashari si è presentato regolarmente questa mattina nel Centro sportivo del Club Brugge dove era in programma la ripresa degli allenamenti della squadra di Nicky Hayen. Il centrocampista svizzero, che inizialmente lavorerà individualmente e non in gruppo, ha scelto di non andare allo scontro totale con la società belga e ha risposto alla convocazione, ma questo non cambia la sua volontà che è sempre quella di andare al Milan.

Il club rossonero non ha ancora mollato Jashari, anzi è sempre in attesa del via libera del Club Brugge che però continua a ritenere ancora troppo bassa l'offerta milanista da 32,5 milioni di euro più bonus per arrivare a circa 37 milioni. Il centrocampista svizzero, che ha rifiutato tutte le offerte che gli sono arrivate finora, è in pressing da settimane sulla società belga per convincerla a lasciarlo andare a Milanello.