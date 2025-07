Moretto conferma: "Jashari continua a spingere per andare al Milan"

Matteo Moretto ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

Su Jashari: "Ardon Jashari si è presentato oggi alla ripresa degli allenamenti del Club Brugge. La pista che lo potrebbe portare al Milan resta comunque viva nonostante le difficoltà e le differenze a livello economico che ci sono ancora. Non è una pista tramontata, al momento è in stand-by. Vedremo quali saranno le prossime mosse del Milan per Jashari che intanto continua a spingere per trasferirsi in rossonero e a dire di no a tutte le offerte che gli arrivano dalla Premier League. Il suo sogno resta sempre il Milan".

Su Embolo: "Ad inizio giugno era stato proposto al Milan da parte di alcuni intermediari. E' un'opzione che il Milan tiene lì, ma non è nè la prima nè la seconda opzione. Sarebbe una soluzione più 'facile' perchè il costo di Embolo è più basso rispetto a quello di altri obiettivi, così come ha un ingaggio più accessibile rispetto per esempio a quello di Vlahovic. Il Monaco chiede 15 milioni di euro fissi. C'è stata una trattativa con il Besiktas, ma poi i dialoghi non sono proseguiti. Embolo è stato proposto al Milan, che lo tiene lì, ma non è una priorità. E' un nome che eventualmente il Milan valuterà più avanti se non dovessero andare in porto altre opzioni. E tra le opzioni c'è sempre anche Dusan Vlahovic".