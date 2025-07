Jashari si presenta in ritiro ed evita lo scontro totale con il Club Brugge. Ma in testa ha sempre solo il Milan

Ardon Jashari si è presentato regolarmente questa mattina nel Centro sportivo del Club Brugge dove era in programma la ripresa degli allenamenti della squadra di Nicky Hayen. Il centrocampista svizzero, che inizialmente lavorerà individualmente e non in gruppo, ha scelto di non andare allo scontro totale con la società belga e ha risposto alla convocazione, ma questo non cambia la sua volontà che è sempre quella di andare al Milan.

Il club rossonero non ha ancora mollato Jashari, anzi è sempre in attesa del via libera del Club Brugge che però continua a ritenere ancora troppo bassa l'offerta milanista da 32,5 milioni di euro più bonus per arrivare a circa 37 milioni. Il centrocampista svizzero, che ha rifiutato tutte le offerte che gli sono arrivate finora, è in pressing da settimane sulla società belga per convincerla a lasciarlo andare a Milanello.