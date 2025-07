MN - Pasotto: "Dove giocherà Modric? Lo vedo di più davanti alla difesa, in una mediana a tre, al centro. È certo che può farti anche la mezzala"

vedi letture

Marco Pasotto, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato in esclusiva per MilanNews.it sui temi caldi di casa Milan, a cominciare dall'ufficialità di Luka Modric fino ad arrivare alle ultime notizie di calciomercato.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Dove lo metterà Allegri in mezzo al campo?

"La mia opinione personale è che essendo un giocatore dall'anagrafe importante, più gioca davanti alla difesa e meglio è, per la salvaguardia fisico, atletica. Lui l'anno scorso ha giocato abbastanza per l'età che ha. Ammessi tutti gli scongiuri del caso, è un giocatore che non si è mai fatto male, quindi è molto integro. Io lo vedo di più davanti alla difesa, in una mediana a tre, al centro. È certo che può farti anche la mezzala, Modric può fare qualsiasi cosa".

LE DATE DI MODRIC

Dopo aver vissuto ieri la sua prima giornata rossonera, terminata con la firma sul contratto annuale con opzione per un'altra stagione da 3,5 milioni di euro netti, Luka Modric è ripartito in serata per tornare in Croazia e iniziare così le sue vacanze visto che ha giocato il Mondiale per Club con il Real Madrid. Il neo acquisto rossonero, come riferisce il Corriere della Sera, tornerà in Italia i primi di agosto quando comincerà gli allenamenti con il Milan a Milanello.

Il debutto ufficiale avverrà il 17 agosto contro il Bari a San Siro nei 32esimi di Coppa Italia, ma è probabile che Modric giocherà prima qualche spezzone delle amichevoli che attendono i rossoneri in quei giorni, cioè quella contro il Leeds il 9 agosto a Dublino e quella contro il Chelsea il giorno successivo a Londra.