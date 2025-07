MN - Pasotto: "Modric non è un giocatore che arriva, si mette sul piedistallo e vede tutti dall'alto verso il basso. È un giocatore che sicuramente aiuterà gli altri a crescere"

Marco Pasotto, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato in esclusiva per MilanNews.it sui temi caldi di casa Milan, a cominciare dall'ufficialità di Luka Modric fino ad arrivare alle ultime notizie di calciomercato.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni, con un'attenzione speciale su Luka Modric, arrivato ieri a Milano.

Un pensiero su Modric

"Modric è un butta dentro, un po' come quelli dei ristorantini sui Navigli che dicono 'Vieni da me', 'Mangia da me'. Fa questo effetto qui, effetto traino, spugna. Lui dovrà essere strizzato dai compagni di squadra, lui si farà strizzare secondo me senza problemi, perché è un giocatore generoso e ha ovviamente lo spessore, la statura, anche morale, per fare da guida senza fare il fenomeno. Modric non è un giocatore che arriva, si mette sul piedistallo e vede tutti dall'alto verso il basso. È un giocatore che sicuramente aiuterà gli altri a crescere. Sono curiosissimo di capire cosa succederà alla fine della prossima stagione. Al di là dei risultati del Milan. Contratto di un anno, okay...ma se andasse tanto bene? Mai porre confini alla provvidenza. Potrebbe davvero essere una cosa che va oltre la classica annata che fa bene a lui e al Milan. Sono davvero molto curioso".