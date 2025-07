Modric su Sinner: "Straordinario. Magari riusciremo a incontrarci presto"

Da ieri Luka Modric è un nuovo calciatore del Milan. Il fuoriclasse croato ha firmato un contratto di un anno con la possibilità di un'opzione per il secondo anno. Nell'intervista concessa ai canali tematici rossoneri, l'ex Real Madrid ha parlato anche di Jannik Sinner, fuoriclasse del tennis e grandissimo tifoso rossonero, che nella giornata di domenica è stato il primo italiano a vincere Wimbledon. Queste le parole di Modric, pubblicate come estratto dal canale Instagram rossonero.

Le dichiarazioni di Luka Modric su Jannik Sinner: "Jannik ha giocato in modo incredibile contro Carlitos. Quello che sta facendo Jannik al momento è straordinario e la partita che ha giocato è stata di un livello superiore. Mi voglio congratulare con lui per essere diventato il primo italiano a vincere Wimbledon. Magari riusciremo a incontrarci presto. Gli auguro il meglio per il futuro, sono sicuro che vincerà tanti altri Slam per come sta giocando e per il talento che ha. È davvero fantastico".