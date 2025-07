Camarda: "Lo scorso anno con il Milan mi allenavo contro giocatori come Gabbia e Tomori, devi alzare il ritmo e il livello"

Francesco Camarda, attaccante del Lecce in prestito dal Milan, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione:

Come è stato il salto fra i grandi?

"Riesco ad adattarmi ai ritmi in poco tempo. Il passaggio dal settore giovanile al Milan Futuro e alla Serie A è stato un bel salto, ci è voluto un po' di tempo per adeguarmi ai tempi. La Serie C è un campionato difficile, c'è tanto contatto fisico. A livello tecnico la Serie A è un altro livello, ma la C a livello fisico è più difficile, ci sono meno spazi e meno possibilità di mettersi in mostra. Il segreto per adeguarsi al ritmo quest'anno sarà l'allenamento, anche contro giocatori come Baschirotto e Gaspar che fisicamente sono devastanti. Questa cosa mi aiuterà tanto. Lo scorso anno con il Milan mi allenavo contro giocatori come Gabbia e Tomori, devi alzare il ritmo e il livello. In allenamento migliori e in partita metti in atto quello che impari".

Il passaggio dal Milan al Lecce?

"Il Milan è una seconda casa ma adesso penso al presente e al Lecce".

Che rapporto vorresti creare con Krstovic?

"Il rapporto che si instaurerà con Nikola sarà lo stesso che instaurerò con tutti gli altri. Sono un ragazzo umile, mi vedranno sempre lavorare, ci sarò sempre per i miei compagni".

C'è un portiere a cui vorresti segnare?

"A tutti. Non c'è una squadra a cui voglio segnare per forza. L'obiettivo è fare più gol possibile, cercherò di segnare contro tutti gli avversari".