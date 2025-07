Milan, Comotto aggregato alla prima squadra: ottime impressioni dal giovane centrocampista

In questa prima parte di preparazione estiva, Massimiliano Allegri ha aggregato alla prima squadra rossonero anche alcuni giovani, come per esempio Christian Comotto, centrocampista classe 2008 che sta facendo vedere ottime cose in questo pre-campionato sia a livello di intensità negli allenamenti che di atteggiamento. Il club punta forte su di lui che è certamente uno dei prospetti più interessanti non solo del settore giovanile milanista, ma di tutto il calcio italiano.

Filippo Galli, ex calciatore rossonero ed ex responsabile del vivaio del Milan, si è così espresso nei giorni scorsi a Radio Rossonera su Christian Comotto: “Un 2008, centrocampista, aggregato alla Prima Squadra. È un’occasione per il ragazzo per mettersi in mostra. È certamente uno dei giocatori più in auge del settore giovanile e vediamo se avrà le qualità necessarie per stare nel gruppo e far parte di un’impresa che noi speriamo che l’anno prossimo ci porti ai vertici quelli veri”.