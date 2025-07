Napoli, fatta per Lorenzo Lucca: prestito con obbligo a 35 milioni

Il destino di Lorenzo Lucca sembra definitivamente segnato. L'attaccante classe 2000 è davvero a un passo dal passaggio al Napoli. Dopo diverse settimane di tira e molla, voci e indiscrezioni, in questi minuti Sky Sport 24 riporta che il club campione di Italia e l'Udinese hanno raggiunto un accordo per il trasferimento. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto che è stato fissato a 35 milioni di euro. L'obiettivo della squadra di De Laurentiis è quello di farlo arrivare già domani in città.

Diverse le squadre che ora dovranno depennare un nome dalla propria lista: tra queste c'è anche il Milan. I rossoneri hanno seguito l'evoluzione di Lucca da vicino come molti altri club italiani negli ultimi mesi ma nel corso di questi primi giorni di mercato estivo non hanno mai fatto reali passi nei confronti del calciatore. Anche l'Atalanta, che sta cedendo Mateo Retegui per oltre 65 milioni in Arabia all'Al Qadsiah, dovrà dirigere il suo mirino verso altri obiettivi.