Anticipazione della nuova terza maglia del Milan per la stagione 2025/2026

Il profilo X Midan Al-Atqam ha pubblicato la foto dell'anticipazione della nuova terza maglia del Milan per la stagione 2025/2026. Dopo aver ufficializzato le divise classiche con le strisce rossonere e quella bianca, i rossoneri potrebbero vestire in giallo per quanto riguarda il terzo kit: questa è almeno l'anticipazione, con tanto di foto, che è apparsa sui social in queste ore.

Guarda la foto: