MN - Pasotto: "In questo momento ognuno, il Milan per sé stesso, Modric per sé stesso, avevano bisogno di incontrarsi e forse si sono incontrati nel momento giusto"

Marco Pasotto, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato in esclusiva per MilanNews.it sui temi caldi di casa Milan, a cominciare dall'ufficialità di Luka Modric fino ad arrivare alle ultime notizie di calciomercato.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

La voglia di Modric di venire al Milan è stata confermata sin dai suoi primi minuti a Milano

"Non mi aspettavo qualcosa di diverso, nel senso che conoscendo la professionalità e la serietà del giocatore non mi aspettavo nulla di diverso, anche perché lui considera questa tappa come una tappa né di ripiego e neanche di passaggio. Nel senso che sarà di passaggio, il contratto è di un anno, ma lui vuole arrivare ad un obiettivo ben chiaro, vuole arrivare al Mondiale in condizioni non decenti, ma in condizioni ottimali. Possiamo dire che in questo momento ognuno, il Milan per sé stesso, Modric per sé stesso, avevano bisogno di incontrarsi e forse si sono incontrati nel momento giusto, perché parliamo di un Milan con una depressione profonda dal punto di vista dei risultati sportivi e del sentimento della piazza. Modric è un giocatore che risolleva parzialmente questa depressione, e quindi dà un primo aiuto. Il Milan è una squadra che deve tornare a essere protagonista immediatamente, solo in Italia purtroppo, e quindi c'è una missione aziendale per cui lui, secondo me, per come lo conosciamo, la vede come una strada molto interessante e stimolante per poter aiutare squadra, Milan e sé stesso in vista del Mondiale".