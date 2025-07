MN - Pasotto: "Quando Modric sarà in panchina perché deve rifiatare, Ricci al centro. Quando c'è Modric, magari il croato davanti la difesa e Ricci mezzala"

Marco Pasotto, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato in esclusiva per MilanNews.it sui temi caldi di casa Milan, a cominciare dall'ufficialità di Luka Modric fino ad arrivare alle ultime notizie di calciomercato.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Potrebbe giocare anche un po' più davanti, da trequartista, in un ipotetico 4-3-1-2?

"No. O meglio, si, potrebbe farlo, ma credo che sarebbe un po' troppo pretenzioso chiedergli di fare il trequartista per come deve essere interpretato nel calcio di oggi. Se ti serve un treqartita che fa la doppia fase, insomma, glielo puoi chiedere una partita o due, in emergenza lo fa, ma non come nel campetto del subuteo a bocce ferme. Quindi personalmente lo vedo di più davanti alla difesa.Credo che sarà un'alternanza con Ricci. Quando Modric sarà in panchina perché deve rifiatare, Ricci al centro. Quando c'è Modric, magari il croato davanti la difesa e Ricci mezzala. Banalmente la vedo anche così".

Dove lo metterà Allegri in mezzo al campo?

"La mia opinione personale è che essendo un giocatore dall'anagrafe importante, più gioca davanti alla difesa e meglio è, per la salvaguardia fisico, atletica. Lui l'anno scorso ha giocato abbastanza per l'età che ha. Ammessi tutti gli scongiuri del caso, è un giocatore che non si è mai fatto male, quindi è molto integro. Io lo vedo di più davanti alla difesa, in una mediana a tre, al centro. È certo che può farti anche la mezzala, Modric può fare qualsiasi cosa".