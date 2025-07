Pioli si presenta così alla Fiorentina: "Io alleno per cercare di emozionare e emozionarmi"

Doppio ritorno per Stefano Pioli: in Serie A e alla Fiorentina. Il tecnico ex Milan, ha rescisso con l'Al Nassr e successivamente ha firmato un triennale con i viola, sancendo il suo ritorno sei anni dopo. Pioli ha partecipato con tutto il gruppo squadra alla presentazione al Viola Park ed è stato accolto dal coro divenuto celebre negli anni rossoneri sulle note: Pioli is on fire.

Pioli si è espresso così: "Sono molto felice di essere qua. Ringrazio il club per esserci ritrovati e avermi chiamato. Firenze significa tanto per me. Siamo tutti insieme per cercare di dare il massimo, per darci e darvi le migliori motivazioni. Siamo molto motivati. L'emozione ora c'è ma è la cosa bella della nostra professione. Io alleno per cercare di emozionare e emozionarmi e so che qui alla Fiorentina possiamo fare".

Questa la nota ufficiale della Fiorentina che annuncia il ritorno di Pioli: "ACF Fiorentina comunica che il nuovo allenatore della Prima Squadra viola è Stefano Pioli. Pioli che torna a Firenze dopo aver indossato la maglia viola da calciatore, tra il 1989 e il 1995, e guidato da allenatore i gigliati dal 2017 al 2019, ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2028".