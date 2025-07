Milan-Jashari: ballano ancora dei milioni sulla base fissa

Come viene riportato dai colleghi esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, nel corso della live YouTube andata in onda questa sera sul canale di Romano, oggi è stata una giornata tranquilla sul fronta Ardon Jashari per il Milan. Al momento si è fermi all'ultima proposta rossonera di 32 milioni più bonus, con un costo complessivo che si avvicinerebbe ai 38 milioni totali. Lato giocatore, la volontà del centrocampista dello svizzero è ormai molto chiara: vuole il Milan.

Moretto ha aggiunto che il centro della trattativa sarà l'accordo sulla base fissa: i belgi hanno l'intenzione di guadagnare subito almeno 35 milioni di euro, con la speranza di arrivare con i bonus a un totale di 40 milioni. Dal canto suo il Milan non ha intenzione di arrivare così in alto e ritiene di aver fatto già diverso sforzi, anche più di quanti erano stati previsti. I rossoneri sono forti del sì del giocatore e cercheranno di fare leva proprio su questo aspetto. Ballano ancora dei milioni sulla base fissa e nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti per capire quale sarà la mossa del Milan.