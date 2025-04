Calvarese spiega: "Il recupero può essere allungato, non accorciato"

vedi letture

"Non voglio il recupero eh! Non mi prendete per il culo eh! Non lo voglio! Non lo voglio!": questo il labiale di Simone Inzaghi colto a bordocampo dalle telecamere nel corso del derby che l'Inter ha perso 3-0 contro il Milan in semifinale di Coppa Italia. Un messaggio che il tecnico nerazzurro avrebbe detto in un momento di nervosismo nel finale di una gara cruciale come quella della stracittadina, invocando un rientro anticipato negli spogliatoi, direttamente allo scoccare del 90'. Ma cosa prevede il regolamento, questo scenario è possibile?

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli nel corso della quale ha provato a rispondere a questa domanda raccontando anche un aneddoto legato al suo passato: "Inzaghi e le proteste sul recupero? E’ successo anche a me che il recupero veniva gestito in maniera diversa se il risultato fosse stato già assodato. Il regolamento dice che il recupero può essere allungato, ma non accorciato. Quando ero in partite sul 5 a 1 circa alcuni allenatori mi hanno chiesto di fischiare al 90′ e non potevo".