Ordine: "Tare è quello di cui aveva bisogno il Milan"

Il Milan ha annunciato l'arrivo di Luka Modric a inizio settimana, nella giornata di lunedì, anche se il fuoriclasse croato sarà a disposizione di Massimiliano Allegri solamente a partire dall'inizio del mese di agosto, una volta terminate le sue vacanze post Mondiale per Club. A partire da questo nuovo colpo, il giornalista Franco Ordine, che da sempre segue le vicende legate al Diavolo, è intervenuto sulle frequenze di Radio CRC dove è stato invitato per parlare di Serie A in generale.

Le parole di Ordine sul Milan: "Capiremo a fine stagione se saranno completati i quadri, ma al momento è meno forte dell’anno scorso. I rossoneri hanno perso Theo e Reijnders, ma hanno preso Ricci e Modric. In panchina è arrivato Massimiliano Allegri e c’è un dirigente come Tare che è quello di cui aveva bisogno il Milan. La Juventus sarà più o meno come quella dell’anno scorso nella fase di Tudor. L’Atalanta è un punto interrogativo, il passaggio da Gasperini a Juric mi lascia perplesso".