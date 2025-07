Lucca al Napoli: il Milan ci aveva provato offrendo un attaccante

Lorenzo Lucca vestirà la maglia del Napoli: uno degli attaccanti più chiacchierati di questa prima fase di calciomercato, ha trovato una nuova destinazione e farà finalmente il salto di qualità all'interno della sua carriera dopo aver vestito, oltre a quella dell'Udinese, anche le maglie di Pisa e Ajax. La squadra campione di Italia ha accelerato e chiuso nella giornata di ieri con il club friulano per un prestito oneroso a 9 milioni e un riscatto fissato a 26: complessivamente il costo totale è di 35 milioni.

Il Napoli ha così battuto la concorrenza di due dirette rivali come Atalanta e Milan che anche avevano inserito Lucca nelle rispettive shortlist e che adesso dovranno guardare altrove per rinforzare il proprio reparto offensivo. Nello specifico il club rossonero aveva cercato di convincere l'Udinese negli ultimi giorni anche con l'inserimento di una contropartita tecnica: alla squadra bianconera, infatti, era stato proposto il cartellino di Lorenzo Colombo, al momento l'unico attaccante a disposizione di Massimiliano Allegri. Non si è trovato, però, un punto di incontro. Lo riporta Sky Sport.