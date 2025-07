Fiorentina, Dzeko: "Pioli mi ha detto che mi voleva al Milan. Krunic mi ha parlato benissimo di lui"

Edin Dzeko, nuovo attaccante della Fiorentina, ha dichiarato su Stefano Pioli ai microfoni di Sky: "Le impressioni sono molto positive. Il mister già da subito ci ha detto quello che pensa direttamente in faccia. Già da avversario l’ho stimato tantissimo e sapevo che anche lui mi stimava tanto, perché tante volte mi ha fatto i complimenti dopo le partite. Anche Rade Krunic mi ha sempre parlato benissimo di lui. Adesso lavoriamo insieme qui alla Fiorentina. Siamo una squadra che vuole migliorare e se possibile far meglio degli ultimi anni.

Sono contento di lavorare con Pioli. Io sono disponibile, sono arrivato qui con umiltà a 39 anni dalla Turchia. Voglio dare il massimo, lavorare tanto e aiutare i ragazzi più giovani a migliorare. Se sapevo che voleva al Milan? Me lo ha detto subito il primo giorno in cui ci siamo visti qui. Ma lo sapevo già, me lo avevano detto altri”.