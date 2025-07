Amoruso bacchetta Theo: "Nel calcio moderno messi da parte chi ha qualcosa di egoistico"

L'ex calciatore e oggi opinionista sportivo Lorenzo Amoruso è stato ospite negli studi di Sportitalia e a margine della trasmissione ha potuto dire la sua su Theo Hernandez e il suo atteggiamento nella scorsa stagione.

Le parole di Amoruso: "Il rendimento di Theo l'anno scorso è stato sicuramente inferiore rispetto a quello che tutti si aspettavano, soprattutto in base agli anni precedenti. Io credo che nel calcio moderno vengono messi da parte anche i giocatori bravi ma che purtroppo hanno un qualcosa di egoistico dentro di sè: deve essere salvaguardata la squadra. Sei un fenomeno? Devi agglomerarti con la squadra, devi tirare fuori il tuo estro nella squadra perché se nello spogliatoio crei problemi, chiaro che i problemi diventano superiori. Non è possibile vedere certi giocatori che non rendono più come facevano un anno fa, anche perché non parliamo di calciatori ultratrentenni"