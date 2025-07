Secondo De Zerbi, Estupinan è uno dei migliori terzini sinistri al mondo. Cosa disse di lui

vedi letture

Secondo Roberto De Zerbi, Pervist Estupinan può diventare uno dei "migliori terzini sinistri del mondo". Il tecnico ne parlava così due anni fa, quando allenava il Brighton: "Devo ammettere che Pervis è uno dei giocatori più importanti per noi perché ha iniziato da terzino sinistro, ma lo si può trovare anche in posizione di attaccante. È molto intelligente, credo sia uno dei nostri segreti. È migliorato nel primo controllo e nel passaggio, ma lo sto spingendo sempre oltre. Se diventa pulito nel primo controllo e nei passaggi, penso che possa diventare uno dei migliori terzini sinistri al mondo."

LE PAROLE DI ESTUPINAN

In una intervista dell'11 giugno scorso a El Canal del Futbol, media ecuadoregno, Pervis Estupiñan, terzino sinistro del Brighton per cui il Milan ha fatto un'offerta, parlava così del suo futuro: "La verità è che sono stati tre anni al Brighton e hanno imparato molto. Ma questo sarà un mercato con molta variabilità. Il club sa che vorrei crescere, che vorrei continuare a crescere. Il club lo ha capito. Ho parlato con il club. Mi ha dato un po' di libertà per poter prendere una decisione. Ora cercheremo di capire meglio cosa c'è sul tavolo e di capire dove possiamo arrivare". Tale intervista risponde anche al quesito per cui ci si chiede come mai il Brighton abbia preso De Cuyper per liberarsi di Estupinan.